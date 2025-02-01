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В Херсоне и области от вражеских БпЛА погибли люди

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 16:23
В Херсоне и области от вражеских БпЛА погибли люди
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В субботу в результате атаки вражеского БпЛА погиб житель Антоновки на Херсонщине, также в результате дронового удара по Херсону 31 января погиб человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Россияне продолжают свое кровавое "сафари" на жителей Херсонщины.

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Сегодня в Антоновке враг атаковал с БПЛА местного жителя. В результате сброса взрывчатки он получил ранения, несовместимые с жизнью".

Детали: Ранее в субботу Прокудин сообщил, что поступила информация о гибели мужчины из-за российского дронового удара по Днепровскому району Херсона, который произошел в пятницу 31 января.

"Ориентировочно в 18:30 из-за сброса взрывчатки с БПЛА 22-летний херсонец получил смертельные ранения", - сообщил руководитель ОВА.

ХерсонХерсонская областьвойнабеспилотники
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