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Январь в Киеве: 5 погибших, 7 раненых, разрушения почти во всех районах

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 18:27
Январь в Киеве: 5 погибших, 7 раненых, разрушения почти во всех районах
последствия ракетного обстрела Киева 18 января, фото ГСЧС

В январе в результате ударов РФ в Киеве погибли 5 человек, 7 получили ранения, разрушения зафиксированы почти во всех районах города.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "В течение месяца противник совершил 13 атак дронами-камикадзе и 1 ракетный удар.

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К сожалению, эти обстрелы стоили жизней мирных киевлян. За месяц от российских атак и падения обломков погибли 5 человек, еще 7 – получили ранения.

Вражеские удары нанесли разрушения почти во всех районах города:

  • Дарницкий – 3 раза;
  • Голосеевский, Деснянский, Печерский, Соломенский – по 2 раза;
  • Днепровский, Святошинский, Шевченковский – по 1 разу".

Детали: Кроме того, Ткаченко сообщил, что только в январе Киев получил 940 сообщений о заминировании, из которых 785 – за один день. По его словам, это очередная попытка "посеять панику, парализовать город".

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Что предшествовало: 1 января в результате утренней атаки вражеских БпЛА на Киев погибли супруги ученые – Игорь Зима и Олеся Сокур.

18 января в результате российской баллистической атаки на Киев погибли три человека, еще трое пострадали.

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