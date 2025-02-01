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Покровск под постоянным огнем: еще один гражданский погиб, другой ранен

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 19:59
Покровск под постоянным огнем: еще один гражданский погиб, другой ранен
иллюстративное фото: armyinform

В результате вражеских обстрелов в Покровске Донецкой области 1 февраля погиб мужчина, еще один получил ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Дословно: "Покровск под постоянным огнем – 1 человек погиб и 1 ранен.

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Россияне непрерывно обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения.

Сегодня они убили там 55-летнего мужчину и ранили 63-летнего. Раненого доставили в больницу".

Донецкая областьвойна
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