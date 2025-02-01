Зеленский: Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что нарушение другими странами санкций против РФ должно трактоваться как соучастие в войне против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский подчеркнул, что самостоятельно России бы не удалось нанести Украине такой вред от своих ударов, которые происходят "буквально каждую ночь".

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Прямая речь: "Каждый российский "Шахед", каждая российская ракета – это компоненты производства других стран. Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России – все эти "Искандеры", "Калибры" и другие средства для убийств – это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка.

Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизни других народов. Поэтому критически важно, чтобы санкции были реально сильными и такими, что их не обойдешь при любых обстоятельствах. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства.

Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизни, должен за это отвечать".