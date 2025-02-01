"Горячее всего" на Покровском направлении, также враг давит на Купянском и Лиманском – Генштаб

С начала суток 1 февраля на фронте произошло 104 боевых столкновения, в частности 39 атак российские войска совершили на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес два ракетных и 34 авиационных ударов, использовав 40 ракет и 39 управляемых бомб, 739 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций украинских войск.

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Враг 17 раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили 4 атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

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На Краматорском направлении украинские войска отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении оккупанты в субботу 7 раз штурмовали позиции защитников в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Проминя, Зверового, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

По предварительным подсчетам, в субботу украинские воины ликвидировали 151 и ранили 126 оккупантов на данном направлении; уничтожили гаубицу "Мста-Б", РСЗО БМ-21 "Град", миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два БпЛА оперативно-тактического уровня, также нанесли повреждения двум единицам автомобильной техники, двум самоходным гаубицам 2С19 "Мста-С" и вражескому танку.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Временки.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополь.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций украинские подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. В субботу украинские воины отбили 6 атак захватнической армии на этом направлении, одно боестолкновение еще продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 18 авиаударов, сбросив при этом 23 УАБ, также враг совершил 230 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.