США нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства" в Сомали

Американские военные нанесли авиаудары по объектам боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сомали, в результате которых были ликвидированы террористы. Это первые удары США в африканской стране во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Источник: The Guardian

Детали: Удары были нанесены в горах Голис, расположенных в полуавтономном регионе Пунтленд на севере Сомали. Целью операции было уничтожение высокопоставленного планировщика атак ИГ и других членов группировки.

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Президент Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social отметил, что боевики угрожали США и их союзникам, и отметил успешность операции:

Прямая речь Трампа: "Эти убийцы, которых мы нашли, прятались в пещерах. Наши военные уничтожили эти укрытия и ликвидировали многих террористов, не причинив вреда гражданскому населению. Наши военные годами преследовали этого планировщика атак ИГИЛ, но Байден и его друзья не действовали достаточно быстро, чтобы выполнить свою работу. Я сделал это!"

Детали: По его словам Министра обороны США Пита Гегсета, эта операция ослабила способность ИГИЛ планировать и осуществлять террористические атаки, которые угрожали США и их партнерам.

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Прямая речь Гегсета: "[Это] четкий сигнал, что Соединенные Штаты всегда готовы найти и уничтожить террористов, которые угрожают нам и нашим союзникам, даже в то время, когда мы активно защищаем границы и проводим много других операций под руководством президента Трампа".

Детали: Администрация президента Сомали Хасана Шейха Махмуда подтвердила, что глава государства был проинформирован о военной операции США, направленной на уничтожение руководства ИГИЛ в северной части страны.

Контекст: Боевики ИГИЛ-Сомали появились в 2015 году после откола от группировки "Аш-Шабааб", связанной с "Аль-Каидой". Их численность, по оценкам ООН и США, составляет от 300 до 700 человек, примерно половина из которых - иностранные боевики, проникшие в Сомали.