Россия применила новую тактику противодействия украинским морским беспилотникам в Черном море – ISW

Черноморский флот России использовал ракетный беспилотник для уничтожения украинского военно-морского дрона. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что это может свидетельствовать о разработке новых методов борьбы с украинскими морскими беспилотниками в Черном море.

Источник: ISW

Дословно: "1 февраля Министерство обороны России сообщило, что российский Черноморский флот уничтожил украинский военно-морской беспилотник с помощью ударного дрона "Кронштадтский Орион". По данным российских "военкоров", беспилотник был запущен с неустановленного военно-морского корабля, что, вероятно, стало первым случаем задокументированного использования российского корабля для запуска таких ударных дронов".

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Детали: Аналитики ISW сообщают, что этот случай подчеркивает новый подход российских военных к противодействию украинским морским беспилотникам, которые продемонстрировали высокую эффективность в Черном море.

Также в отчете указывается, что российские "военкоры" призывают российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), чтобы эффективно противостоять украинским морским беспилотникам.

Дословно: "Украинские силы продемонстрировали способность сбивать российские вертолеты Ми-8, действующие над Черным морем, с помощью ракет, запущенных с ударных морских беспилотников Magura V5.

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В то же время удар Черноморского флота РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские войска разработали новый метод, чтобы попытаться нейтрализовать эту тактическую адаптацию украинских морских беспилотников".

Ключевые выводы: