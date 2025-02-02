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Китай раскритиковал новые пошлины Трампа и обещает контрмеры – СМИ

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 06:47
Китай раскритиковал новые пошлины Трампа и обещает контрмеры – СМИ
Фото: Getty Images

Министерство торговли Китая резко осудило решение президента Дональда Трампа ввести новые 10-процентные пошлины на китайский экспорт в США, заявив о намерении обжаловать это решение во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести соответствующие контрмеры.

Источник: заявление Министерства иностранных дел КНР, The Washington Post, Reuters

Детали: Китай заявил о "глубоком разочаровании" американскими действиями и отметил о намерении подать жалобу в ВТО. В заявлении также говорится, что Китай примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов, не уточняя конкретных действий.

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Всемирная торговая организация потеряла часть своей эффективности из-за невозможности формировать апелляционный орган, поскольку США блокируют назначение судей с 2019 года. Это значительно ограничивает возможности для юридического решения торговых споров на глобальном уровне.

Дословно: "Китай во время первого срока Трампа уже отвечал симметричными пошлинами, однако его возможности в этом направлении ограничены тем, что объемы американского экспорта в Китай существенно меньше китайского экспорта в США".

Детали: Трамп обвинил Китай в нарушении обязательств по сокращению производства фентанила и заявил, что Коммунистическая партия Китая "субсидировала и поощряла" компании к поставке этого опасного вещества в США.

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Китай призвал США "рассматривать и решать свои проблемы с фентанилом и другие объективно и рационально, а не угрожать другим странам пошлинами".

Правительство Китая утверждает, что настоящей причиной эпидемии смертей от фентанила в Соединенных Штатах является неспособность Америки обуздать наркозависимость, а не крупномасштабное производство или экспорт Китаем химических веществ, которые используются в основном нелегальными лабораториями в Мексике для производства наркотика.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении зеркальных тарифов на американский импорт на сумму 106 миллиардов долларов. 
  • Мексиканское правительство в ответ также подготовило санкционный пакет, который будет введен в ближайшее время.

КитайТрампСШАтарифы
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