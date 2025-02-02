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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1320 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 07:25
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1320 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 320 оккупантов и 148 единиц техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 840 360 (+1 320) человек;
  • танков - 9 908 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 20 667 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 22 538 (+45) ед;
  • РСЗВ – 1 267 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 709 (+80) ед.
  • Специальной техники – 3 729 (+2)

Данные уточняются.

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