За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1320 оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 2 февраля 2025, 07:25
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 320 оккупантов и 148 единиц техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 840 360 (+1 320) человек;
- танков - 9 908 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 20 667 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 22 538 (+45) ед;
- РСЗВ – 1 267 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 709 (+80) ед.
- Специальной техники – 3 729 (+2)
Данные уточняются.