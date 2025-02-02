На фронте 110 боевых столкновений с врагом, 40 на Покровском направлении – Генштаб

На фронте за минувшие сутки состоялось 110 боевых столкновений с врагом, из них 40 раз россияне пытались штурмовать на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боевых столкновений.

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Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением 40 ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 47 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5500 обстрелов, из них - 128 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2000 дронов-камикадзе".

Детали: На Купянском направлении состоялось 17 атак оккупантов, которые Силы обороны отражали в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

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На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звёздного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, один раз штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 8 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел (включая 5 - из РСЗО).

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники и 2 пункта управления российских захватчиков.