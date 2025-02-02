Над Украиной сбили 40 российских дронов, 13 – не достигли целей – Воздушные силы
С вечера 1 февраля российские оккупанты атаковали Украину 55-ю БпЛА; 40 дронов удалось уничтожить, еще 13 были локально потеряны.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "В ночь на 2 февраля 2025 года (с 21.00 1 февраля) противник атаковал 55-ю ударными БПЛА типа „Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
13 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)".
Детали: Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
В то же время в результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.