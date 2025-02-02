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Над Украиной сбили 40 российских дронов, 13 – не достигли целей – Воздушные силы

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 09:48
Над Украиной сбили 40 российских дронов, 13 – не достигли целей – Воздушные силы
фото: ВС

С вечера 1 февраля российские оккупанты атаковали Украину 55-ю БпЛА; 40 дронов удалось уничтожить, еще 13 были локально потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 2 февраля 2025 года (с 21.00 1 февраля) противник атаковал 55-ю ударными БПЛА типа „Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

13 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

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В то же время в результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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