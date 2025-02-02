Разведка Британии проанализировала практику использования Россией "калич-полков"

Британская разведка обратила внимание на распространенное применение Россией практики, когда раненые военные преждевременно возвращаются в строй и выполняют боевые задачи.

Источник: "Европейская правда", разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 2 февраля

Детали: Ссылаясь на открытые источники, разведка Великобритании упоминает о том, что 20-я общевойсковая армия России сформировала штурмовые группы из пеших раненых и направила их в бой.

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"Очень вероятно, что раненые российские военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях", – говорится в обзоре.

В британском военном ведомстве отмечают, что существует реальная возможность, что российское командование направляет эту деятельность на содержание личного состава, который в противном случае потерялся бы в перегруженной медицинской системе.

"Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после преждевременной выписки из передовых медицинских учреждений по приказу командиров.

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Это уменьшает нагрузку на перегруженную военно-медицинскую систему и увеличивает возможности подразделений отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач", – сказано в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала удары Сил обороны Украины по нефтебазе российского аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, которые наносились 8 и 14 января.

В обзоре за 27 января британская разведка анализировала ход боевых действий в Харьковской области и намерения российских оккупационных войск.