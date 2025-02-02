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В январе ВСУ обезвредили на Покровском направлении 15 тысяч оккупантов – Сырский

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 12:01
В январе ВСУ обезвредили на Покровском направлении 15 тысяч оккупантов – Сырский
Сырский, фото: Минобороны

За январь украинские защитники обезвредили на Покровском направлении 15 000 захватчиков, из которых около 7000 потерь врага - безвозвратно.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский в Telegram

Дословно Сырский: "Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих.

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Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно".

Детали: В то же время президент сообщил, что только за эту неделю оккупанты применили против Украины почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиационных бомб.

СырскийвойнаДонецкая область
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