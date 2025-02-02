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В отеле в центре Львова прогремел взрыв: мужчина бросил неизвестное устройство

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 13:26
В отеле в центре Львова прогремел взрыв: мужчина бросил неизвестное устройство

В одном из отелей в центре Львова произошел взрыв. Известно, что 44-летний львовянин бросил неизвестное взрывное устройство в результате чего получил повреждения и был госпитализирован.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на улице Городоцкой в одном из отелей Львова. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также взрывотехники полиции Львовщины.

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Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован".

Детали: Кроме того, взрывной волной повреждены окна и двери заведения.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

Львоввзрыв
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