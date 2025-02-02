В Божковской колонии пытали и убивали заключенных – ГБР

Работники ГБР установили, что в "Божковской исправительной колонии (№16)" действовала организованная группа, которая пытала и убивала заключенных. Пяти должностным лицам колонии сообщили о подозрении.

Источник: ГБР

Дословно: "Весной 2024 года Бюро разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии.

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В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток вызывала смерть заключенных.

Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений".

Детали: Сообщается, что новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения.

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В ГБР сообщают, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру: "В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д.".

Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Пяти должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.