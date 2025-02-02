На Курщине отминусовался вице-губернатор Приморского края РФ, который командовал отрядом оккупантов

В Курской области РФ погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, который командовал добровольческим отрядом оккупантов "Тигр".

Источник: российский "Интерфакс", губернатор российского Приморского региона Олег Кожемяко

Прямая речь Кожемяко: "Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов.

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Сегодня (2 февраля - ред.), выезжая на рекогносцировку, погиб".

Детали: Близкие к российским силовикам телеграмм-каналы сообщили, что автомобиль, в котором находился Ефремов, наехал на мину в Курской области. Вместе с ним погиб еще один офицер ВС РФ.

Сообщается, что Ефремов командовал оккупационным добровольческим отрядом "Тигр", сформированным летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В августе 2024 года он и оккупанты из его отряда отправились в Курскую область.