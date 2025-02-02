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В Великой Новоселке враг попал в огневой мешок – 110 ОМБр

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 15:32
В Великой Новоселке враг попал в огневой мешок – 110 ОМБр
карта DeepState 2 февраля

Бойцы 110 ОМБр сообщают, что оккупанты попали в огневой мешок в Великой Новоселке на Донетчине. Этот населенный пункт захватчики по данным аналитиков DeepState оккупировали в январе 2025 года.

Источник: 110 ОМБр

Дословно: "Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден.

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Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение окупантов. Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы в которых засел враг, хоронят его там заживо. Пока противник не понимает что делать".

Предыстория:

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войнаДонецкая областьоккупацияВооруженные силы
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