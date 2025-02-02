В Великой Новоселке враг попал в огневой мешок – 110 ОМБр

Бойцы 110 ОМБр сообщают, что оккупанты попали в огневой мешок в Великой Новоселке на Донетчине. Этот населенный пункт захватчики по данным аналитиков DeepState оккупировали в январе 2025 года.

Источник: 110 ОМБр

Дословно: "Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден.

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Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение окупантов. Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы в которых засел враг, хоронят его там заживо. Пока противник не понимает что делать".

Окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. pic.twitter.com/5U27djQPSv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2025

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