В Великой Новоселке враг попал в огневой мешок – 110 ОМБр
Бойцы 110 ОМБр сообщают, что оккупанты попали в огневой мешок в Великой Новоселке на Донетчине. Этот населенный пункт захватчики по данным аналитиков DeepState оккупировали в январе 2025 года.
Источник: 110 ОМБр
Дословно: "Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден.
Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение окупантов. Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы в которых засел враг, хоронят его там заживо. Пока противник не понимает что делать".
Окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. pic.twitter.com/5U27djQPSv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2025
Предыстория:
- В ночь на 29 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.
- В ночь на 26 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Времовка и практически захватили Великую Новоселку в Донецкой области.
- 24 января российские оккупанты публикуют кадры с центральных улиц Великой Новоселки, что в Донецкой области. Аналитики DeepState считают, что битва за населенный пункт подходит к концу.
- 23 января сообщалось, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.