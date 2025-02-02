Зеленский заявил, что Путин боится переговоров с Украиной, потому что не может признать проигрыш

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) точно будет бояться прямых переговоров с нами. Я думаю, что для него в его голове это его проигрыш, его слабость. Он будет бояться этого, поэтому он будет делать все, чтобы показать – эти старые его нарративы – что это война Запада и России.

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Он не может признать, что он реально проигрывает Украине. Он не победил Украину, а значит, он проигрывает. А признать это он не может, потому что вот такая на карте страна Россия и вот такая Украина. Поэтому он говорит, что "я хочу говорить с Трампом, я готов говорить с Америкой", он всегда так делал".

Детали: Зеленский убежден, что Путин "будет срывать" переговоры.

"Он будет сначала говорить, что "это война России с Западом, поэтому я и разговариваю с Западом". Когда президент Трамп ему скажет, что Украина должна, мы все вместе должны сидеть за столом переговоров, он будет снова говорить о нелегитимности. Он будет придумывать причины для того, чтобы избежать возможности закончить войну в Украине с Украиной за столом переговоров. Вопрос не в личностях, вопрос в его позиции внутри его государства – продемонстрировать, что Украина не субъект", – сказал президент.

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По его мнению, Путин в своей голове "воюет с Америкой и считает, что он побеждает Америку".

"Хотя прежде всего на поле боя, хоть нам и трудно, это не так. И реально Украина не дала ему победить себя", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что переговоры США и России по войне в Украине без участия Украины – это "неправильно".

"Если мы с Трампом проговорим план наших действий, будем понимать, как эта война может закончиться, после этого, наверное, он может разговаривать, если он хочет, с русскими и это нормально", – добавил Зеленский.

Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.

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