Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Зеленский заявил, что Путин боится переговоров с Украиной, потому что не может признать проигрыш

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 17:19
Зеленский заявил, что Путин боится переговоров с Украиной, потому что не может признать проигрыш
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) точно будет бояться прямых переговоров с нами. Я думаю, что для него в его голове это его проигрыш, его слабость. Он будет бояться этого, поэтому он будет делать все, чтобы показать – эти старые его нарративы – что это война Запада и России.

Реклама:

Он не может признать, что он реально проигрывает Украине. Он не победил Украину, а значит, он проигрывает. А признать это он не может, потому что вот такая на карте страна Россия и вот такая Украина. Поэтому он говорит, что "я хочу говорить с Трампом, я готов говорить с Америкой", он всегда так делал".

Детали: Зеленский убежден, что Путин "будет срывать" переговоры.

"Он будет сначала говорить, что "это война России с Западом, поэтому я и разговариваю с Западом". Когда президент Трамп ему скажет, что Украина должна, мы все вместе должны сидеть за столом переговоров, он будет снова говорить о нелегитимности. Он будет придумывать причины для того, чтобы избежать возможности закончить войну в Украине с Украиной за столом переговоров. Вопрос не в личностях, вопрос в его позиции внутри его государства – продемонстрировать, что Украина не субъект", – сказал президент.

РЕКЛАМА:

По его мнению, Путин в своей голове "воюет с Америкой и считает, что он побеждает Америку".

"Хотя прежде всего на поле боя, хоть нам и трудно, это не так. И реально Украина не дала ему победить себя", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что переговоры США и России по войне в Украине без участия Украины – это "неправильно".

"Если мы с Трампом проговорим план наших действий, будем понимать, как эта война может закончиться, после этого, наверное, он может разговаривать, если он хочет, с русскими и это нормально", – добавил Зеленский.

Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп 23 января подтвердил планы встретиться с Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
  • 24 января Путин заявил о желании встретиться с Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона". В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.
  • Тогда Зеленский заявил, что в 2022 году ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через "много разных коридоров", которые Украина не могла контролировать. "Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил", - сказал также он.

ЗеленскийПутинпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Мы отстояли свою независимость и как никогда близки к миру
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
фотоУбийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении
Кабмин разрешил бронировать 100% медработников и прокуроров САП
обновлено, фотоВ Харькове вражеский дрон атаковал Слободской район: был крупный пожар на предприятии
Командующий сухопутными войсками об убийствах работников ТЦК: Это красная линия, которую нельзя пересекать
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мы отстояли свою независимость и как никогда близки к миру
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"
Последние новости
17:52
КолонкаКомандование Сухопутных войск объяснило, почему мобилизуют работников оборонных предприятий
17:34
Рынки готовятся к потрясениям после объявления новых пошлин Трампа
17:19
Зеленский заявил, что Путин боится переговоров с Украиной, потому что не может признать проигрыш
17:10
Трамп повторил свой призыв к Канаде стать "желанным 51-м штатом" США
16:51
Единственная на весь остров: полярники заметили близ "Вернадского" уникальную семью пингвинов
16:42
Россияне атаковали маршрутку в Херсоне: 5 пострадавших, из них двое детей
16:23
Правящая коалиция Румынии окончательно выдвинула единого кандидата на выборах президента
16:10
Зеленский: Мы отстояли свою независимость и как никогда близки к миру
15:58
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
15:48
хоккей"Сокол" с 11 шайбами ​​в матче перестрелял "Шторм", "Кременчуг" снова обыграл "Днепр" в чемпионате Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: