Зеленский ожидает визита спецпредставителя Трампа в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский ожидает визита спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Келлог и люди в его команде... Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут договариваться больше. Так оно и будет. У них есть контакты, есть разговоры по телефону, есть онлайн-контакты. Вживую в ближайшее время, я думаю, будет встреча".

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Детали: Зеленский отметил, что "имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине". Он отметил, что в прошлый раз дата визита была перенесена "из-за каких-то юридических вопросов в США".

Президент добавил, что не знает четкой даты, на которую планируется визит Келлога.

"Для нас важно, чтобы это произошло в ближайшие недели, в ближайшие даты. Я думаю, все это произойдет", – сказал он.

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На вопрос о его отношении к попытке Келлога закончить войну в Украине в течение 100 дней Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою решимость.

"Тотальные санкционные шаги бы нам помогли. Сильная поддержка нашей армии, не остановка этой помощи – это очень важно. Я думаю, что давление различными шагами, уменьшение цены на энергетику, введение санкций не только на энергетическое пространство и индустрию России, а также на их банковскую систему, а также вынуждение Путина пойти на уступки и пойти на дипломатическое решение этого вопроса. Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украине важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после окончания горячей стадии войны.

"Мы все хотим закончить горячую стадию войны и перейти к дипломатии", – добавил он.

Что предшествовало: В декабре Зеленский заявил, что Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Впоследствии стало известно, что Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы.

В МИД Украины заявили, что визит Келлога в Украину отложили по юридическим причинам, и что поездка состоится после инаугурации нового президента США, которая состоялась 20 января.