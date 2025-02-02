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Скандальную кампанию "Медузы" прекратили, материалы удалили – посол

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 18:35
Скандальную кампанию Медузы прекратили, материалы удалили – посол
реклама "Медузы" в Берлине, фото: picture alliance via Getty Images

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что берлинское агентство Lure удалило все материалы, связанные с рекламной кампанией российского издания "Медуза" после скандала, связанного с использованием изображений пострадавших от войны украинцев.

Источник: Макеев в Facebook

Прямая речь: "Ну что ж, зимнее нашествие медуз на Европу и Канаду мы с вами, кажется, остановили. Только что получил ответ от креативного директора и основателя Lure на мое вчерашнее письмо.

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Главное в письме – это слова, что Lure удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах.

"Прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов" означает завершение кампании. Теперь, дорогая община, прошу вашего содействия: надо убедиться, что кампанию действительно отменяют. Поэтому сообщайте здесь, если увидите еще ролики или визуальную рекламу.

Нашим коллегам-дипломатам в других странах, куда креативным течением тоже занесло теневой флот медуз, напишу – будем следить за нашим демократическим морем вместе".

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Детали: Макеев также добавил, что сообщил господину Ярославу (очевидно, Ярославу Базилевичу, фото которого было использовано в кампании "Медузы" – ред.) о личных извинениях агентства.

Что предшествовало: 1 февраля МИД Украины решительно осудил демонстрацию изображений украинцев, пострадавших от российской агрессии, в рекламном ролике для российского издания "Медуза", базирующегося в Латвии.

Разработкой этой рекламы для "Медузы" занималось берлинское агентство Lure. За свои услуги агентство не взяло денег. Реклама демонстрировалась, в частности, в кинотеатрах Берлина, а также на уличных носителях.

Видео содержало кадры войны в Украине, в частности момент похорон жены и дочерей Ярослава Базилевича, который потерял семью из-за российской атаки на Львов.

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