Россияне сбросили УАБ на центр Херсона: ранены две женщины, одна в тяжелом состоянии

Российские войска в воскресенье днем сбросили УАБ на жилую застройку в центральной части Херсона, пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

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Прямая речь: "Ориентировочно в 16:00 по центральной части Херсона "прилетела" российская управляемая авиационная бомба. Удар пришелся по жилой застройке.

На эту минуту известно о двух пострадавших из-за атаки вражеской авиации.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения спины.

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Еще одну пострадавшую – 46-летнюю херсонку – достали из-под завалов разрушенного дома. У нее – взрывная травма, контузия и ранение живота. Сейчас женщина находится в медучреждении в тяжелом состоянии".

Что предшествовало: Ранее 2 февраля российские войска атаковали с БпЛА маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали 5 человек, из которых двое детей.