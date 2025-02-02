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На Покровском направлении Силы обороны обезвредили более 350 оккупантов – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 22:52
На Покровском направлении Силы обороны обезвредили более 350 оккупантов – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении враг атаковал 39 раз, в то же время украинские воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на этом направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, использовав три ракеты и 62 управляемые бомбы, 992 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.

Враг 18 раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая, три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

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На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты за воскресенье восемь раз штурмовали позиции защитников вблизи Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов – в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Проминя, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов, два боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномету и двум пушкам оккупантов.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя. 

На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Украинские воины отражали 12 атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время пять боестолкновений продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 16 авиаударов, сбросив при этом 21 УАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск (в том числе 2 – из РСЗО).

Генштабвойна
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