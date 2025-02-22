Россия атаковала Украину 162-мя беспилотниками: удалось сбить 82 БпЛА

В ночь на 22 февраля 2025 года российские войска совершили массированную атаку, используя 162 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Воздушные силы и силы обороны Украины уничтожили 82 вражеских беспилотника, еще 75 - локально потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 82-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях".

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Детали: Свои БпЛА Россия запускала из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Атаку россиян отражали украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. 75 дронов локально были потеряны и не достигли целей.

Дословно: "В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина".