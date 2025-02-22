В Киеве работает ПВО

В Киеве в субботу вечером работает противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:24 в Киеве объявили воздушную тревогу, вскоре раздались взрывы.

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Прямая речь Кличко: "В столице громко. Работают силы ПВО".

Дословно КМВА: В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях".

Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БпЛА в направлении Киева с северо-востока.