В Киеве работает ПВО
Суббота, 22 февраля 2025, 22:35
В Киеве в субботу вечером работает противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:24 в Киеве объявили воздушную тревогу, вскоре раздались взрывы.
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Прямая речь Кличко: "В столице громко. Работают силы ПВО".
Дословно КМВА: В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях".
Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БпЛА в направлении Киева с северо-востока.