При участии работника Херсонской ОГА произошло ДТП, в котором погиб человек
Среда, 26 февраля 2025, 22:03
Правоохранители расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием работника Херсонской областной военной администрации, в результате которого погиб человек.
Источник: глава Херсонской области Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "С участием работника Херсонской ОВА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек.
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Сейчас идет следствие, ожидаем официальных выводов правоохранителей".
Детали: Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.