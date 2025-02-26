При участии работника Херсонской ОГА произошло ДТП, в котором погиб человек

Правоохранители расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием работника Херсонской областной военной администрации, в результате которого погиб человек.

Источник: глава Херсонской области Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "С участием работника Херсонской ОВА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек.

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Сейчас идет следствие, ожидаем официальных выводов правоохранителей".

Детали: Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.