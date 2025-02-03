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Операции по подрывам ТЦК курируют российские спецслужбы – ЦПД

Иван ДьяконовПонедельник, 3 февраля 2025, 02:29
Операции по подрывам ТЦК курируют российские спецслужбы – ЦПД
Иллюстративное фото: Национальная полиция

Операции по подрывам территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине организовывают российские спецслужбы.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко

Детали: По словам Коваленко, операции по саботажу ТЦК и СП курируют структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

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Кроме физических атак, Россия усиливает информационные операции, активно используя медиапространство для подрыва мобилизационных процессов. 

Прямая речь: "Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года".

Предыстория:

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  • Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, ранен мужчина – по предварительным данным, военнослужащий.
  • 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
  • В тот же день на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и убежал с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
  • Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных ТЦК, призвав к жесткой реакции властей и наказанию для убийц.

ТЦКвзрывРосcия
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