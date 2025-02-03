Операции по подрывам ТЦК курируют российские спецслужбы – ЦПД

Операции по подрывам территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине организовывают российские спецслужбы.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко

Детали: По словам Коваленко, операции по саботажу ТЦК и СП курируют структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

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Кроме физических атак, Россия усиливает информационные операции, активно используя медиапространство для подрыва мобилизационных процессов.

Прямая речь: "Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года".

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