Операции по подрывам ТЦК курируют российские спецслужбы – ЦПД
Операции по подрывам территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине организовывают российские спецслужбы.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко
Детали: По словам Коваленко, операции по саботажу ТЦК и СП курируют структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.
Кроме физических атак, Россия усиливает информационные операции, активно используя медиапространство для подрыва мобилизационных процессов.
Прямая речь: "Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года".
Предыстория:
- Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, ранен мужчина – по предварительным данным, военнослужащий.
- 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
- В тот же день на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и убежал с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
- Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных ТЦК, призвав к жесткой реакции властей и наказанию для убийц.