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Российские оккупационные войска усиливают давление на Андреевку – DeepState

Иван ДьяконовПонедельник, 3 февраля 2025, 03:00
Российские оккупационные войска усиливают давление на Андреевку – DeepState
Карта: DeepState

Российские войска все больше сосредотачивают усилия на захвате Андреевки в Донецкой области, пытаясь прорваться к селу с нескольких направлений.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков проекта DeepState, противник осуществляет активное наступление на позиции Сил обороны Украины севернее Андреевки. Оккупанты атакуют из районов Славянки и Петропавловки, продвигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

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На северо-восточных окраинах Андреевки противник закрепился, и попытки его продвижения заметно активизировались. Основное движение оккупанты осуществляют из Петропавловки, используя накопанные укрепления, пытаясь пробраться вглубь села.

Дословно: "Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления кацапской пехоты на окраинах села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны".

Детали: Одновременно с этим российская пехота пытается прорваться через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые соединяют его с Андреевкой.

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Дословно: "После первых успешных попыток залезть в Андреевку, кацапы увидели возможность это развивать поэтому посылают на убой пехоту с задачей – "умри, но дойди". 

Детали: Дополнительно враг сосредотачивает свои усилия на направлении между Улаклами и Дачным, расположенных южнее Андреевки. Это может открыть новые возможности для дальнейшего штурма села, отмечают DeepState.

Аналитики сообщают, что оборона Андреевки остается сложной из-за ряда проблем, но украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать противника.

Предыстория: 

  • По информации DeepState, российские силы не прекращают штурмовых действий на Покровском участке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлино.
  • По данным аналитического проекта DeepState, в январе 2025 года российские войска оккупировали 325 квадратных километров украинской территории, что является самым низким показателем с августа 2024 года.

оккупацияДонецкая областьвойнароссийско-украинская война
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