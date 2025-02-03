США отменяет временную защиту для более 300 тысяч венесуэльцев

Администрация Дональда Трампа прекратила действие статуса временной защиты (TPS) для более чем 300 тысяч венесуэльцев, находящихся в США. Решение вступит в силу через два месяца после официального обнародования.

Источник: The New York Times со ссылкой на правительственные документы

Детали: Издание отмечает, что статус TPS предоставляет временную защиту от депортации и разрешение на работу для граждан стран, переживающих вооруженные конфликты, природные катастрофы или другие чрезвычайные ситуации.

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В 2023 году администрация Джо Байдена продлила действие TPS для венесуэльцев на 18 месяцев из-за сложной гуманитарной ситуации в их стране.

Однако новая администрация Трампа решила отменить это продление.

Согласно полученным документам, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм пришла к выводу, что TPS больше не нужен, поскольку он не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

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Дословно: "Это решение свидетельствует о намерении продолжить ужесточение иммиграционной политики, начавшееся еще в его первую каденцию.

Тогда Трамп пытался лишить статуса временной защиты мигрантов из Судана, Сальвадора, Гаити и других стран, однако эти усилия были заблокированы федеральными судами из-за нарушения процедур.

Это решение также является частью более широкой стратегии администрации Трампа по усилению иммиграционной системы. Она предусматривает прекращение программ, которые позволяли мигрантам законно въезжать в США, и замораживание системы предоставления убежища".

Детали: Согласно сообщению, на момент принятия решения более 300 тысяч венесуэльцев имели статус TPS до апреля. Еще одна группа из более 250 тысяч человек имеет этот статус до сентября и пока не пострадает от нового решения. Однако этот шаг свидетельствует, что они также могут оказаться под угрозой в будущем.

Программа TPS была создана для защиты мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны из-за стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. В последние годы значительное количество венесуэльцев покинуло страну из-за экономического кризиса и политической нестабильности под руководством президента Николаса Мадуро.

Администрация Байдена долгое время сталкивалась с трудностями в осуществлении депортаций в Венесуэлу, поскольку правительство Мадуро отказывалось принимать депортационные рейсы.

2 февраля Трамп заявил в социальных сетях, что ситуация изменилась.

Прямая речь Трампа: "Венесуэла согласилась принять всех своих незаконных мигрантов, которые находились в США, включая членов банды Tren de Aragua. Венесуэла также обязалась обеспечить их возвращение. Мы начали процесс массовой депортации незаконных мигрантов из всех стран, и все государства согласились принять своих граждан обратно".

Детали: Демократы в Конгрессе призвали Трампа сохранить статус TPS.

"Учитывая растущую нестабильность, репрессии и отсутствие безопасности в Венесуэле, а также в рамках всех применимых правил и норм, мы требуем больше информации о причинах такого решения департамента", – написали конгрессмены-демократы в письме в Министерство внутренней безопасности.

"Мы также настоятельно призываем вас продлить срок действия статуса TPS для Венесуэлы, чтобы и в дальнейшем предоставлять защиту и поддержку венесуэльцам, которые спасаются от политического, экономического и гуманитарного кризиса в своей стране", – говорится в письме.

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