Премьер Великобритании призывает усилить санкции против России и поддерживать Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе 3 февраля будет призывать усилить экономическое давление на Россию и продолжать поддержку Украины.
Источник: канцелярия премьер-министра Великобритании (Даунинг-стрит)
Детали: Как указано в заявлении Даунинг-стрит, во время саммита Кир Стармер сосредоточит внимание на необходимости расширения санкций, направленных против ключевых источников финансирования российской военной машины. Особое внимание будет уделено энергетическому сектору и компаниям, обеспечивающим производство ракет в России.
Дословно: "Я здесь для того, чтобы вместе с нашими европейскими партнерами продолжать давление, нацеленное на доходы от энергоносителей и компании, обеспечивающие ракетные заводы, чтобы уничтожить военную машину Путина. Потому что в итоге, вместе с нашей военной поддержкой, именно это приблизит мир".
Детали: Премьер-министр отметит эффективность уже введенных ограничений против "теневого флота" и компаний, занимающихся транспортировкой российских энергоносителей. На Даунинг-стрит напомнили, что Великобритания ввела санкции против более чем 100 судов, которые использовались для транспортировки российских энергоносителей.
"Премьер-министр призовет Европу продолжать оказывать давление на Путина вместе с постоянной военной поддержкой Украины, чтобы обеспечить ей максимально сильные позиции в этом году", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- Во время неформального саммита лидеров Европейского Союза, который состоится в понедельник, 3 февраля, в Брюсселе, могут быть обсуждены заявления нового президента США Дональда Трампа по Гренландии, а также вопросы военной помощи Украине в новых геополитических условиях.
- 16 января Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
- В декларации, подписанной параллельно с Соглашением о столетнем партнерстве, в частности, сказано, о вариантах развертывания и содержания оборонной инфраструктуры в Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, хранилища резервной военной техники и запасы военного резерва.