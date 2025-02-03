Премьер Великобритании призывает усилить санкции против России и поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе 3 февраля будет призывать усилить экономическое давление на Россию и продолжать поддержку Украины.

Источник: канцелярия премьер-министра Великобритании (Даунинг-стрит)

Детали: Как указано в заявлении Даунинг-стрит, во время саммита Кир Стармер сосредоточит внимание на необходимости расширения санкций, направленных против ключевых источников финансирования российской военной машины. Особое внимание будет уделено энергетическому сектору и компаниям, обеспечивающим производство ракет в России.

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Дословно: "Я здесь для того, чтобы вместе с нашими европейскими партнерами продолжать давление, нацеленное на доходы от энергоносителей и компании, обеспечивающие ракетные заводы, чтобы уничтожить военную машину Путина. Потому что в итоге, вместе с нашей военной поддержкой, именно это приблизит мир".

Детали: Премьер-министр отметит эффективность уже введенных ограничений против "теневого флота" и компаний, занимающихся транспортировкой российских энергоносителей. На Даунинг-стрит напомнили, что Великобритания ввела санкции против более чем 100 судов, которые использовались для транспортировки российских энергоносителей.

"Премьер-министр призовет Европу продолжать оказывать давление на Путина вместе с постоянной военной поддержкой Украины, чтобы обеспечить ей максимально сильные позиции в этом году", – говорится в сообщении.

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