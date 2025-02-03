Стармер и Шольц обсудили усиление поддержки Украины

2 февраля состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и подчеркнули важность усиления оборонного производства в Европе.

Источник: пресс-служба Даунинг-стрит

Детали: Во время встречи Стармер подчеркнул необходимость обеспечить Украине максимально сильную позицию в ближайшие месяцы, чтобы мир мог быть достигнут силой.

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Дословно: "Лидеры согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло важность наращивания и координации оборонного производства в Европе".

Детали: Стармер также сообщил, что будущий Стратегический оборонный обзор правительства, который будет опубликован позже в этом году, учтет уроки, полученные в Украине, и необходимость реагировать на продолжающуюся агрессию и враждебную деятельность России по всей Европе.

Предыстория:

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