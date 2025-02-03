Стармер и Шольц обсудили усиление поддержки Украины
2 февраля состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и подчеркнули важность усиления оборонного производства в Европе.
Источник: пресс-служба Даунинг-стрит
Детали: Во время встречи Стармер подчеркнул необходимость обеспечить Украине максимально сильную позицию в ближайшие месяцы, чтобы мир мог быть достигнут силой.
Дословно: "Лидеры согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло важность наращивания и координации оборонного производства в Европе".
Детали: Стармер также сообщил, что будущий Стратегический оборонный обзор правительства, который будет опубликован позже в этом году, учтет уроки, полученные в Украине, и необходимость реагировать на продолжающуюся агрессию и враждебную деятельность России по всей Европе.
Предыстория:
- Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.
- А Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.
- 22 января Шольц заявил, что даже после завершения войны для Украины нужно обезопасить будущее, поэтому союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины.