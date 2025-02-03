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Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время

Иван ДьяконовПонедельник, 3 февраля 2025, 06:35
Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время ввести пошлины на европейские товары, обвинив Европейский Союз в несправедливой торговой политике в отношении Соединенных Штатов.

Источник: BBC

Прямая речь Трампа: "Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все – от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции".

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Детали: На вопрос BBC, есть ли конкретные сроки объявления тарифов на ЕС, Трамп ответил: "Я бы не сказал, что есть конкретный график, но это произойдет очень скоро".

Прямая речь Трампа: "Соединенные Штаты были обворованы практически всеми странами мира. Мы имеем дефицит почти с каждой страной – не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо.

Они действительно пользовались [США]".

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Предыстория: 

  • 2 февраля президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц после угроз Трампа ввести пошлины на товары из ЕС заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действий" как большая экономическая сила.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против ЕС, заявил, что ситуация очень серьезная.
  • Европейский Союз заявил, что примет необходимые ответные меры, если президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы против европейского импорта.

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