Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время ввести пошлины на европейские товары, обвинив Европейский Союз в несправедливой торговой политике в отношении Соединенных Штатов.

Источник: BBC

Прямая речь Трампа: "Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все – от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции".

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Детали: На вопрос BBC, есть ли конкретные сроки объявления тарифов на ЕС, Трамп ответил: "Я бы не сказал, что есть конкретный график, но это произойдет очень скоро".

Прямая речь Трампа: "Соединенные Штаты были обворованы практически всеми странами мира. Мы имеем дефицит почти с каждой страной – не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо.

Они действительно пользовались [США]".

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