Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время ввести пошлины на европейские товары, обвинив Европейский Союз в несправедливой торговой политике в отношении Соединенных Штатов.
Источник: BBC
Прямая речь Трампа: "Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все – от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции".
Детали: На вопрос BBC, есть ли конкретные сроки объявления тарифов на ЕС, Трамп ответил: "Я бы не сказал, что есть конкретный график, но это произойдет очень скоро".
Прямая речь Трампа: "Соединенные Штаты были обворованы практически всеми странами мира. Мы имеем дефицит почти с каждой страной – не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо.
Они действительно пользовались [США]".
Предыстория:
- 2 февраля президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.
- Канцлер Германии Олаф Шольц после угроз Трампа ввести пошлины на товары из ЕС заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действий" как большая экономическая сила.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против ЕС, заявил, что ситуация очень серьезная.
- Европейский Союз заявил, что примет необходимые ответные меры, если президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы против европейского импорта.