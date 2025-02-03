Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Трамп заявил, что прекратит помощь ЮАР из-за нарушения прав человека

Станислав ПогориловПонедельник, 3 февраля 2025, 07:12
Трамп заявил, что прекратит помощь ЮАР из-за нарушения прав человека
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить всю финансовую помощь Южной Африке. В своей социальной сети TruthSocial он написал, что эта страна якобы конфискует землю и крайне плохо обращается с "определенными классами людей".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на TruthSocial

Детали: Трамп не уточнил, о каких случаях и людях идет речь, но заявил, что в Южной Африке имеет место масштабное нарушение прав человека, чего США не потерпят.

Реклама:

Официальных комментариев от властей ЮАР в связи с высказыванием Трампа пока не было.

По последним данным правительства США, в 2023 году общий объем американской помощи Южной Африке составил около $440 млн.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, нынешний председатель G20, ранее рассказал, что поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на продолжение сотрудничества с США. "Я не волнуюсь по поводу наших отношений", - сказал он.

РЕКЛАМА:

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и в первый же день своего второго срока подписал указ, предписывающий Госдепартаменту приостановить программы помощи иностранным государствам.

ТрампЮАР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп: Мы ведем переговоры с Украиной и Россией
США выдвинули ультиматум по Панамскому каналу
Сотню сотрудников USAID отправили в "отпуск", а Маск заявил, что агентству "пора умереть" – Reuters
Президент: Из-за удара ВСУ по Курщине оккупанты потеряли десятки офицеров, в том числе из КНДР
Скандальную кампанию "Медузы" прекратили, материалы удалили – посол
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
Все новости...
Трамп
Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время
Трамп: Мы ведем переговоры с Украиной и Россией
Сотню сотрудников USAID отправили в "отпуск", а Маск заявил, что агентству "пора умереть" – Reuters
Последние новости
07:23
Россияне потеряла на войне еще 1300 оккупантов – Генштаб
07:12
Трамп заявил, что прекратит помощь ЮАР из-за нарушения прав человека
07:12
ВидеоДроны атаковали энергетические объекты России
06:35
Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время
06:14
Стармер и Шольц обсудили усиление поддержки Украины
05:50
Премьер Великобритании призывает усилить санкции против России и поддерживать Украину
05:08
Трамп: Мы ведем переговоры с Украиной и Россией
04:20
США отменяет временную защиту для более 300 тысяч венесуэльцев
03:00
Российские оккупационные войска усиливают давление на Андреевку – DeepState
02:29
Операции по подрывам ТЦК курируют российские спецслужбы – ЦПД
Все новости...
Реклама:
Реклама: