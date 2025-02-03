Трамп заявил, что прекратит помощь ЮАР из-за нарушения прав человека

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить всю финансовую помощь Южной Африке. В своей социальной сети TruthSocial он написал, что эта страна якобы конфискует землю и крайне плохо обращается с "определенными классами людей".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на TruthSocial

Детали: Трамп не уточнил, о каких случаях и людях идет речь, но заявил, что в Южной Африке имеет место масштабное нарушение прав человека, чего США не потерпят.

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Официальных комментариев от властей ЮАР в связи с высказыванием Трампа пока не было.

По последним данным правительства США, в 2023 году общий объем американской помощи Южной Африке составил около $440 млн.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, нынешний председатель G20, ранее рассказал, что поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на продолжение сотрудничества с США. "Я не волнуюсь по поводу наших отношений", - сказал он.

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20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и в первый же день своего второго срока подписал указ, предписывающий Госдепартаменту приостановить программы помощи иностранным государствам.