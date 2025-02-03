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Россияне потеряла на войне еще 1300 оккупантов – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 3 февраля 2025, 07:23
Россияне потеряла на войне еще 1300 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки потери россиян на войне убитыми и ранеными составили 1 300 военных, также ВСУ уничтожили 51 артиллерийскую систему захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 841660 (+1300) человек,
  • танков - 9920 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 20685 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 22589 (+51) ед,
  • РСЗО - 1268 (+1) ед,
  • средств ПВО - 1053 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23911 (+118),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35798 (+89) ед,
  • специальной техники - 3731 (+2).

Вооруженные силывойнароссийско-украинская война
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