Россияне потеряла на войне еще 1300 оккупантов – Генштаб
Понедельник, 3 февраля 2025, 07:23
За минувшие сутки потери россиян на войне убитыми и ранеными составили 1 300 военных, также ВСУ уничтожили 51 артиллерийскую систему захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 841660 (+1300) человек,
- танков - 9920 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 20685 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 22589 (+51) ед,
- РСЗО - 1268 (+1) ед,
- средств ПВО - 1053 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23911 (+118),
- автомобильной техники и автоцистерн - 35798 (+89) ед,
- специальной техники - 3731 (+2).