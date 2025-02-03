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Главный дипломат ЕС назвала неприемлемыми жесткие задержания в Тбилиси

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 3 февраля 2025, 07:58
Главный дипломат ЕС назвала неприемлемыми жесткие задержания в Тбилиси
Кая Каллас, фото: Getty Images

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила жесткие задержания участников проевропейских акций в Тбилиси вечером в воскресенье.

Источник: заявление Каллас в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Жестокие действия против мирных протестующих, журналистов и политиков сегодня вечером в Тбилиси - неприемлемы. Грузия сейчас совершенно не соответствует ожиданиям как страна-кандидат (на вступление в ЕС - ред.)".

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Всего за вечер воскресенья в Тбилиси задержали более 30 человек, в том числе некоторых лидеров оппозиции. Одного из них, Нику Мелию, впоследствии отпустили.

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В СМИ попали кадры жестокого избиения людей после задержания.

Что предшествовало:

  • На прошлой неделе ЕС приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Этот шаг будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. По ним безвиз будет действовать и дальше.
  • Глава МИД Грузии раскритиковала это решение, а спикер парламента обвинил ЕС в "лицемерии".
  • Также на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наказала грузинскую делегацию ограничениями на работу в организации в связи с демократическим откатом в стране и требует новых выборов и освобождения политзаключенных. В то же время, даже временное признание полномочий грузинской делегации закрепило признание нового парламента Грузии, где нет оппозиции.
  • Грузинские парламентарии от партии власти заявили о выходе представителей Грузии из состава ПАСЕ и объяснили, что будут ждать, пока "прекратится шантаж".

Подробно о плюсах и минусах решения ПАСЕ – в статье "ЕвроПравды"

ЕСГрузия
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