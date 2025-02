Главный дипломат ЕС назвала неприемлемыми жесткие задержания в Тбилиси

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила жесткие задержания участников проевропейских акций в Тбилиси вечером в воскресенье.

Источник: заявление Каллас в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Жестокие действия против мирных протестующих, журналистов и политиков сегодня вечером в Тбилиси - неприемлемы. Грузия сейчас совершенно не соответствует ожиданиям как страна-кандидат (на вступление в ЕС - ред.)".

