На фронте за сутки произошло 97 боестолкновений, больше всего возле Купянска и Покровска

За минувшие сутки Генштаб насчитал на фронте 97 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском, Купянском и Торецком направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (2 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 3 ракет, а также 63 авиаудара, в частности, сбросил 112 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 62 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2725 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении россияне 2 раза атаковали в районе Гатища.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 18 атак. Украинские военные отражали штурмы в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 8 раз, пытаясь продвинуться возле Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

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На Северском направлении враг 2 раза пытался штурмом выбить украинских защитников с позиций в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки, но безуспешно.

На Краматорском направлении оккупанты провели 2 атаки в районах Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении зафиксировано 8 штурмов в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении украинские воины отбили 39 атак противника, который наступал в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении армия РФ осуществили 1 атаку у Константинополя, но успеха не имела.

На Ореховском направлении оккупанты 1 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Каменского, но безрезультатно.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий не зафиксировано.

На Курском направлении за сутки украинские военные отбили 12 атак, а враг совершил 383 артиллерийских обстрела, из них 2 - из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано 33 авиаудара, во время которых сброшено 43 управляемые авиабомбы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования вражеских ударных группировок нет.

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне активно обстреливают украинские населенные пункты артиллерией и авиацией.