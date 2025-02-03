Воздушные силы: Над Украиной сбили 38 российских дронов, 25 – не достигли целей

С вечера 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину 71-м БпЛА; 38 дронов удалось уничтожить, еще 25 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.

В Воздушных Силах добавили, что оккупанты запускали БПЛА с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.