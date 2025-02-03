Трамп предупредил американцев, что в торговой войне они могут почувствовать "боль"

Президент США Дональд Трамп предупредил американцев, что они могут столкнуться с экономической "болью" из-за торговых тарифов против трех крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов - Мексики, Канады и Китая. Он также пригрозил более широкой торговой войной, которая охватит Европейский Союз и, возможно, Британию.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Это будет золотое время для Америки! Будет ли боль? Да, возможно (а возможно и нет!). Но мы сделаем Америку снова великой! И все это будет стоить той цены, которую придется заплатить".

Реклама:

Детали: Трамп сообщил журналистам, что планирует провести переговоры с лидерами Канады и Мексики 3 февраля по пошлинам, которые, по мнению экспертов, могут пошатнуть мировую экономику, хотя он не намекал на то, что переосмысливает свои действия.

Трамп также сказал, что тарифы на товары из ЕС "определенно будут", и что это произойдет "довольно скоро". Он также предположил, что Великобритания может стать объектом тарифов.

ЕС 2 февраля заявил, что "решительно" ответит, если Трамп введет тарифы, хотя Брюссель надеется избежать торговой войны путем переговоров.

РЕКЛАМА:

Последние заявления Трампа появились в то время, когда страны, против которых направлены тарифы – Канада, Мексика и Китай – угрожали ответными мерами, а также призывали к торговым переговорам вместо тарифов, которые могут привести к росту расходов для потребителей и нанести удар по экономике всех вовлеченных сторон.

Трамп говорит, что тарифы необходимы для сдерживания иммиграции и торговли наркотиками и стимулирования отечественной промышленности.

Поскольку Канада и Мексика являются главными источниками импорта сырой нефти в США, цены на нефть в Соединенных Штатах подскочили более чем на 1 доллар, тогда как фьючерсы на бензин выросли на 3%, сообщило агентство Reuters.

Пошлины Трампа охватят почти половину всего импорта США и потребуют от Соединенных Штатов более чем удвоить собственное производство, предполагают аналитики.

Пошлины Трампа, изложенные в трех исполнительных указах, должны вступить в силу во вторник. Канада и Мексика анонсировали собственные 25-процентные тарифы на американские товары в ответ на действия Трампа.

Читайте также: Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина