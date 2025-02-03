Пророссийские партии Германии не получили приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Организаторы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 14-16 февраля, не пригласили представителей ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) и популистского Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA

Детали: Ежегодная конференция является независимым форумом, на котором лица, ответственные за политику безопасности, обсуждают текущие и будущие вызовы.

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Среди участников обычно есть главы государств, правительств и международных организаций, министры, законодатели и высокопоставленные чиновники из оборонной сферы.

Председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что "АдН" и АСВ не придерживаются основного принципа конференции – мира через диалог.

Примером этого Гойсген назвал бойкот депутатами обеих партий июньского выступления президента Украины Владимира Зеленского в немецком парламенте, Бундестаге, которое состоялось в июне.

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"Это противоположность диалогу, и я не хочу, чтобы что-то подобное произошло на конференции", – сказал Гойсген.

Долгое время было принято, что на конференцию приглашаются все партии, представленные в Бундестаге.

Но Гойсген отошел от этой практики в 2023 году, когда впервые председательствовал на конференции и не пригласил ни одного депутата от "АдГ".

В прошлом году он также исключил АСВ из списка приглашенных.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится в столице Баварии каждую зиму с 1963 года за редкими исключениями.

Напомним, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг с февраля 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности.