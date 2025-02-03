Джорджеску попытался объяснить свои высказывания о "румынских землях" в Украине
Румынский ультраправый политик Келин Джорджеску, победивший в аннулированном первом туре президентских выборов, заявил, что его слова о возможном присоединении части украинских территорий имеют лишь теоретический характер.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Digi24
Прямая речь Джорджеску: "Мы должны учиться на нашем историческом опыте. Сейчас мир меняется… В то время, если говорить о периоде Второй мировой, мы допустили много ошибок, не совсем понимали, как позиционировать себя. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Это реальность".
Детали: Джорджеску объяснил, что говорил о разделении Украины как "абсолютно теоретической гипотезе" и назвал политиков, раскритиковавших его высказывания, "недалекими".
Также он добавил, что "хорошо быть готовыми ко всему".
Предыстория:
- На прошлой неделе Келин Джорджеску неоднократно упоминал о "румынских территориях Украины", повторив тезисы российской пропаганды о том, что "Украина — вымышленное государство", и назвал президента Владимира Зеленского "полудиктатором".
- В Министерстве иностранных дел Румынии после высказываний Джорджеску подтвердили непоколебимую поддержку украинского суверенитета.