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Джорджеску попытался объяснить свои высказывания о "румынских землях" в Украине

Мария Емец, Украинская правдаПонедельник, 3 февраля 2025, 11:51
Джорджеску попытался объяснить свои высказывания о румынских землях в Украине
Фото: Getty Images

Румынский ультраправый политик Келин Джорджеску, победивший в аннулированном первом туре президентских выборов, заявил, что его слова о возможном присоединении части украинских территорий имеют лишь теоретический характер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Digi24

Прямая речь Джорджеску: "Мы должны учиться на нашем историческом опыте. Сейчас мир меняется… В то время, если говорить о периоде Второй мировой, мы допустили много ошибок, не совсем понимали, как позиционировать себя. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Это реальность".

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Детали: Джорджеску объяснил, что говорил о разделении Украины как "абсолютно теоретической гипотезе" и назвал политиков, раскритиковавших его высказывания, "недалекими".

Также он добавил, что "хорошо быть готовыми ко всему".

Предыстория:

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