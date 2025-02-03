За полгода Силы беспилотных систем провели более 220 операций глубинного поражения в РФ

За полгода существования Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций по глубинному поражению врага на территории государства-агрессора, России.

Источник: командующий СБС, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие: нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории России. Запущено более 3,5 тысяч средств на данный момент".

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Детали: По словам командующего, "бомберы" СБС, подразделения, которые их используют, показывают пример чрезвычайной эффективности. Например, только за крайние два месяца подразделения Nemesis поразили более 15 единиц дорогостоящих "БУК-М3", "Тор" и остальные. Из интересных глубин, это, например, поражение "БУК-М3" буквально две недели назад на глубину 57 километров, отмечает Сухаревский.

Прямая речь: "Это дроном. Буквально вчера наше подразделение эффективно поразило танк противника на глубину более 34 километров. Это FPV. Продолжается работа по систематизации различного типа программных комплексов, выработке тактики и применения наземных роботизированных комплексов.

Мы уже начали процесс синхронизации и выработки составляющих деятельности на море в концепте обороны и атаки. И я думаю, что очень скоро мы уже перейдем к практической составляющей такой деятельности. Поэтому путь большой".