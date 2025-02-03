Каллас: надо найти "финансовые решения" для Украины

Европейский Союз должен продолжать военную поддержку Украины, чтобы она могла выходить на возможные мирные переговоры с позиции силы, и находить для этого ресурсы, даже если это не делалось раньше.

Источник: верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, выступая на конференции послов Евросоюза в Брюсселе 3 февраля, корреспондент "Европейской правды"

Детали: Главный дипломат ЕС заявила, что даже если раньше не было подобных прецедентов, Евросоюз должен делать больше для военной поддержки Украины, чтобы усилить ее в войне с Россией.

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"Мы предоставили (Украине) более 134 миллиардов евро, в том числе почти 50 миллиардов в виде военной помощи. Мы не можем говорить о том, что делаем меньше, когда должны делать больше... Я не принимаю аргумент, что то или иное никогда не делалось раньше. Я хочу, чтобы это помогло найти дальнейшие финансовые решения для Украины", – подчеркнула Каллас.

Она подчеркнула, что Украина должна быть "главным приоритетом", "потому что Путин хочет всю Украину, но она ему не принадлежит".

"Мы должны помочь закончить эту войну, но для того, чтобы мир продолжался так, как того заслуживает Украина, мы должны заставить Кремль изменить свои цели. Единственный язык, на котором они разговаривают – это сила. Вот почему я приветствую приверженность США к миру через силу", – заявила Кая Каллас.

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Она подчеркнула, что коллективный ВВП Евросоюза с Великобританией, США и Канадой в 25 раз больше российского.

"Мы все должны быть сильнее в вопросе санкций против России. Тех, кто помогает России поддерживать ее военную машину в рабочем состоянии, блокируя доходы от продажи нефти и газа, которые непосредственно поддерживают государственный бюджет. Наши санкции работают", – сказала Каллас.

Заметим, что сегодня перед началом неформального саммита лидеров ЕС, Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.