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В Минветеранов сообщили, что не имеют проектов и программ в сотрудничестве с USAID

Анастасия ПроцПонедельник, 3 февраля 2025, 12:27
В Минветеранов сообщили, что не имеют проектов и программ в сотрудничестве с USAID
фото: Минветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины не имеет программ или проектов в сотрудничестве с Американским агентством по международному развитию (USAID).

Источник: Минветеранов в ответе на запрос "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В процессе выполнения возложенных на Минветеранов задач и функций, проекты и программы в сотрудничестве с Американским агентством по международному развитию (USAID) не создавались, не регистрировались и не реализовывались"

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Детали: В то же время в ведомстве отметили, что министерство не во всех международных программах выступает бенефициаром или реципиентом.

Кроме того, в Минветеранов заверили, что Украина развивает собственную систему поддержки ветеранов, которая включает реабилитацию, социальную интеграцию и трудоустройство.

Предыстория:

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  • 25 января 2025 года США приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней. Тогда представитель USAID сообщал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.
  • Два источника Reuters, знакомые с ходом дискуссий, сообщили в пятницу 31 января, что администрация Трампа стремится лишить агентство независимости и передать его под контроль Государственного департамента США.
  • Сайт USAID прекратил работу 1 февраля.

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