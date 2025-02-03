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Энергообъекты в двух областях РФ зажгли беспилотники СБУ и ССО – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 12:59
Энергообъекты в двух областях РФ зажгли беспилотники СБУ и ССО – источник
иллюстрация ССО

В ночь на 3 февраля дроны Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах, Генштаб ВСУССО

Прямая речь: "Этой ночью свою порцию дроновых санкций получили сразу два российских предприятия - Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.

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Оба пораженные объекты являются крупными производителями топлива для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов России, перерабатывающим 12 млрд газового конденсата ежегодно".

Детали: По данным источника, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО подожгли факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.

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На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.

Собеседник УП отмечает, что это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, которые работают на ВПК и производят топливо для армии противника.

В Генеральном штабе подтвердили поражение украинскими дронами вражеских военных объектов на территории РФ.

Что предшествовало: Российские местные власти и Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 3 февраля беспилотники атаковали топливные и энергетические объекты в Астраханской и Волгоградской областях России.

беспилотникиСБУССО
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