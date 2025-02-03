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Январская температура в Киеве повторила рекорд 2007 года

Украинская правдаПонедельник, 3 февраля 2025, 13:02
Январская температура в Киеве повторила рекорд 2007 года
Фото: Getty Images

Среднемесячная температура в Киеве в январе 2025 года повторила рекордный плюсовый показатель 2007 года, зафиксированный метеостанцией Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории

Дословно ЦГО: "Самым холодным днем в столице был 6 января, когда минимальная температура рано утром опустилась до -6,9°, а самым теплым – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°".

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Детали: По информации ЦГО, средняя температура января 2025 года в Киеве составила 2,1°C, что на 5,3°C выше обычных показателей для этого месяца. Кроме того, в последние шесть дней января было зафиксировано 11 температурных рекордов. Метеорологи подчеркнули, что на проспекте Науки, 37, за месяц в Киеве выпало 25 мм осадков, что составляет 68% от нормы.

Напоминаем: 

  • 29 января в столице зафиксировали два температурных рекорда – минимальная температура воздуха не опустилась ниже +6,3°C, а среднесуточная температура была самой высокой за время наблюдений на эту дату – +7,1°C. 
  • В течение дня 30 января в Киеве зафиксировали три температурных рекорда. Многолетние измерения показывают, что такие показатели характерны для начала апреля.

погодаКиев
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