Январская температура в Киеве повторила рекорд 2007 года

Среднемесячная температура в Киеве в январе 2025 года повторила рекордный плюсовый показатель 2007 года, зафиксированный метеостанцией Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории

Дословно ЦГО: "Самым холодным днем в столице был 6 января, когда минимальная температура рано утром опустилась до -6,9°, а самым теплым – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°".

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Детали: По информации ЦГО, средняя температура января 2025 года в Киеве составила 2,1°C, что на 5,3°C выше обычных показателей для этого месяца. Кроме того, в последние шесть дней января было зафиксировано 11 температурных рекордов. Метеорологи подчеркнули, что на проспекте Науки, 37, за месяц в Киеве выпало 25 мм осадков, что составляет 68% от нормы.

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