Январская температура в Киеве повторила рекорд 2007 года
Среднемесячная температура в Киеве в январе 2025 года повторила рекордный плюсовый показатель 2007 года, зафиксированный метеостанцией Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории
Дословно ЦГО: "Самым холодным днем в столице был 6 января, когда минимальная температура рано утром опустилась до -6,9°, а самым теплым – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°".
Детали: По информации ЦГО, средняя температура января 2025 года в Киеве составила 2,1°C, что на 5,3°C выше обычных показателей для этого месяца. Кроме того, в последние шесть дней января было зафиксировано 11 температурных рекордов. Метеорологи подчеркнули, что на проспекте Науки, 37, за месяц в Киеве выпало 25 мм осадков, что составляет 68% от нормы.
Напоминаем:
- 29 января в столице зафиксировали два температурных рекорда – минимальная температура воздуха не опустилась ниже +6,3°C, а среднесуточная температура была самой высокой за время наблюдений на эту дату – +7,1°C.
- В течение дня 30 января в Киеве зафиксировали три температурных рекорда. Многолетние измерения показывают, что такие показатели характерны для начала апреля.