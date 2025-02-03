Небольшой снег накроет отдельные регионы Украины во вторник

В ближайшие двое суток в Украине ожидается похолодание, местами снег и гололедица. Во вторник, 4 февраля, температура ночью снизится до -13° в Карпатах, а на дорогах восточных и юго-восточных областей возможно обледенение. В среду осадки прекратятся почти по всей стране, однако в Карпатах, на востоке и северо-востоке еще будет идти небольшой снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, во вторник в Украине ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем – от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью возможно снижение температуры до 8-13° мороза, днем – 0-5° мороза.

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В Киеве местами будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем около 0°. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, рекорд максимальной температуры в Киеве 4 февраля был зафиксирован в 2002 году – 13,7°, а самой холодной эта дата была в 1911 году, когда температура опустилась до -26,7°.

5 февраля на востоке, северо-востоке, а также в Карпатах и на Прикарпатье прогнозируется небольшой снег, в других регионах существенные осадки маловероятны. На дорогах востока, юго-востока, Карпат и Прикарпатья местами образуется гололедица.

Ветер изменит направление с северо-западного на северо-восточный, скорость останется 5-10 м/с. Температура ночью составит 2-7° мороза, днем – от 3° мороза до 2° тепла, а на Закарпатье ожидается 1-6° тепла. В Карпатах ночью прогнозируется 6-11° мороза, днем – 0-5° мороза.

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В столице в среду будет без существенных осадков. Ветер сменится на северо-восточный, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днем около 0°.