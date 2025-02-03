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РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа – Reuters

Кристина Бондарева, Украинская правдаПонедельник, 3 февраля 2025, 13:48
РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа – Reuters
Фото: Getty Images

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных площадок для встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

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Детали: Российские официальные лица неоднократно отрицали наличие каких-либо прямых контактов с США по подготовке телефонного разговора между Трампом и Путиным, который должен предшествовать возможной встрече позже в этом году.

Однако, по словам российских источников, говоривших на условиях анонимности, российские высокопоставленные чиновники в последние недели посещали Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Один из собеседников сообщил, что в России все еще есть определенная оппозиция этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и оборонные связи, которые Саудовская Аравия и ОАЭ имеют с США.

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И Трамп, и Путин поддерживают дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стал первым иностранным лидером, которому Трамп позвонил после вступления в должность. Во время своего видеообращения к аудитории на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп назвал наследного принца "фантастическим парнем".

Путин, который посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, заявил в сентябре прошлого года, что благодарен Мухаммеду бен Салману за помощь в организации крупнейшего обмена пленными между США и Россией со времен холодной войны.

Предыстория:

  • В воскресенье Трамп заявил, что его администрация запланировала "встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию". Отвечая на вопросы о его словах, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты "очевидно, запланированы".
  • Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным" и призвал продолжить обсуждения между Киевом и Вашингтоном для выработки плана прекращения огня.

ТрампПутинпереговоры
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