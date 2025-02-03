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Во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель Иван Болотов

Анастасия ПроцПонедельник, 3 февраля 2025, 13:56
Во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель Иван Болотов
фото: 831 бригада тактической авиации

Во время выполнения боевого задания погиб 24-летний летчик-истребитель Воздушных сил ВСУ капитан Иван Болотов.

Источник: 831 бригада тактической авиации

Дословно: "Так смело защищать и так отчаянно сражаться в небе за Украину почти три года полномасштабной войны могут только лучшие воины мира.

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С грустью сообщаем о невосполнимой утрате... Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны – летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов".

Детали: Как отмечают в бригаде, военнослужащему было 24 года, однако несмотря на свой молодой возраст, он был грамотным и опытным воином, "который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта".

Дословно: "Летчики не умирают, они навеки остаются в небе ... Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой! Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы! Вечный почет и память".

войнаВоздушные силы ВСУпотери в войне
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