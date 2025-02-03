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Воздушное пространство Молдовы нарушил дрон, залетевший с Украины

Кристина Бондарева, Украинская правдаПонедельник, 3 февраля 2025, 14:56
Воздушное пространство Молдовы нарушил дрон, залетевший с Украины
БпЛА "Shahed-136", иллюстративное фото: Getty Images

Министерство обороны Молдовы заявило, что 3 февраля над территорией страны был зафиксирован неопознанный беспилотник, который залетел со стороны Украины, нарушив воздушное пространство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление молдавского Минобороны

Детали: Согласно сообщению, несанкционированный полет был обнаружен и отслежен системами мониторинга воздушного пространства Национальной армии.

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Нарушение зафиксировали между 00:30 и 00:45 ночи. Траектория полета: Павловка (Украина), Карманова – Маяк – Григориополь. После этого беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы по той же траектории.

В ведомстве не предоставили дополнительных деталей о типе беспилотника и его принадлежности.

Предыстория:

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  • После начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.
  • Воздушное пространство Молдовы также нарушали ракеты, что вызывало осуждение со стороны молдавских властей.

беспилотникиМолдоваУкраина
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