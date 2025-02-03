Воздушное пространство Молдовы нарушил дрон, залетевший с Украины
Понедельник, 3 февраля 2025, 14:56
Министерство обороны Молдовы заявило, что 3 февраля над территорией страны был зафиксирован неопознанный беспилотник, который залетел со стороны Украины, нарушив воздушное пространство.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление молдавского Минобороны
Детали: Согласно сообщению, несанкционированный полет был обнаружен и отслежен системами мониторинга воздушного пространства Национальной армии.
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Нарушение зафиксировали между 00:30 и 00:45 ночи. Траектория полета: Павловка (Украина), Карманова – Маяк – Григориополь. После этого беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы по той же траектории.
В ведомстве не предоставили дополнительных деталей о типе беспилотника и его принадлежности.
Предыстория:
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- После начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.
- Воздушное пространство Молдовы также нарушали ракеты, что вызывало осуждение со стороны молдавских властей.