Минобороны утвердило 10 образцов боевых шлемов для ВСУ и Госспецтрансслужбы

Министерство обороны Украины утвердило 10 образцов-эталонов боевых баллистических шлемов для использования в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Все они соответствуют самым высоким мировым стандартам и имеют 1 класс защиты.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, в 2024 году по бюджетной программе войско получило более 168 000 шлемов на сумму 1,2 млрд грн.

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Прямая речь: "Четко определенные образцы-эталоны средств индивидуальной защиты, в частности шлемов, позволяют обеспечить высокое качество, быструю логистику и конкурентные закупки между украинскими производителями".

Детали: В утвержденные образцы входят:

6 полноразмерных шлемов;

4 шлема с высокой обрезкой.

Шлемы разработали 8 украинских производителей и 2 иностранные компании из Болгарии. Еще два иностранных производителя, продукция которых успешно прошла военные (исследовательские) испытания, сейчас проходят лабораторные испытания для получения статуса образца-эталона.

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фото: МОУ

Кроме того, разработаны технические спецификации для 3 типов чехлов:

для полноразмерного шлема;

для шлема с высокой обрезкой;

зимнего (маскировочного) чехла.

Также в Минобороны отметили, что все боевые шлемы могут комплектоваться современными креплениями: