Минобороны утвердило 10 образцов боевых шлемов для ВСУ и Госспецтрансслужбы
Министерство обороны Украины утвердило 10 образцов-эталонов боевых баллистических шлемов для использования в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Все они соответствуют самым высоким мировым стандартам и имеют 1 класс защиты.
Источник: Министерство обороны Украины
Детали: По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, в 2024 году по бюджетной программе войско получило более 168 000 шлемов на сумму 1,2 млрд грн.
Прямая речь: "Четко определенные образцы-эталоны средств индивидуальной защиты, в частности шлемов, позволяют обеспечить высокое качество, быструю логистику и конкурентные закупки между украинскими производителями".
Детали: В утвержденные образцы входят:
- 6 полноразмерных шлемов;
- 4 шлема с высокой обрезкой.
Шлемы разработали 8 украинских производителей и 2 иностранные компании из Болгарии. Еще два иностранных производителя, продукция которых успешно прошла военные (исследовательские) испытания, сейчас проходят лабораторные испытания для получения статуса образца-эталона.
Кроме того, разработаны технические спецификации для 3 типов чехлов:
- для полноразмерного шлема;
- для шлема с высокой обрезкой;
- зимнего (маскировочного) чехла.
Также в Минобороны отметили, что все боевые шлемы могут комплектоваться современными креплениями:
- для установки тепловизора или прибора ночного видения;
- боковыми рейлингами для фонарика или наушников.