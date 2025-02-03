Дуда: Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но для этого "не обязательно" разворачивать войска

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать Украину, но подчеркнул, что для этого не обязательно привлекать польские войска.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Дуды для Financial Times

Детали: В интервью газете Дуда поддержал скептицизм премьер-министра Польши Дональда Туска по отправке войск в Украину как части западных сил, развернутых для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

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По его словам, Польша "постоянно помогает" Украине, поставляя оружие, а также служа логистическим центром для военной и гуманитарной помощи.

В то же время, по его мнению, Польша является "наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам".

"Мы будем помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Мы не обязательно должны разворачивать там наши войска", – подчеркнул он.

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Также Дуда считает, что если администрация американского президента Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России – "в интересах Украины было бы, чтобы Польша также была там".

"Если мы посмотрим на возрожденный российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", – подытожил польский президент.

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